Täter nutzen Totschläger

Köln. Mehrere Personen haben am Dienstagabend einen 15-jährigen Jungen an einer Haltestell ein Köln überfallen und versucht, diesen auszurauben. Sie schlugen auf ihn und verletzten ihn dabei im Gesicht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.11.2017

An der Haltestelle Mohnweg in Köln stieg der 15-Jährige gegen 21.30 Uhr aus der Bahn aus und wollte zu Fuß zum Anemonenweg gehen. Dabei folgten ihm mehrere Personen und sprachen ihn an.

Wie die Polizei mitteilte, forderten die Unbekannten Geld von dem Jungen. Sie verpassten ihm einen Faustschlag ins Gesicht und prügelten dann so lange weiter, bis das Opfer zu Boden ging. Laut Polizei setzten die Täter dabei auch einen sogenannten "Totschläger", eine Art Schlagstock, ein.

Als die Täter merkten, dass der Jugendliche keine Wertsachen bei sich hatte, flüchteten sie unerkannt. Der 15-Jährige ging danach nach Hause und verständigte sofort die Polizei. Er wurde bei dem Vorfall im Gesicht verletzt. Wie er der Polizei berichtete, konnte er die Angreifer in der Dunkelheit kaum sehen. Es sollen vier Personen gewesen sein, die akzentfreies Deutsch gesprochen haben.

Nun sucht die Polizei dringend Zeugen. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt sie unter der Rufnummer 0221/2290 entgegen.