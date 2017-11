Mordkommission ermittelt in Bedburg

Die Zufahrt zum Parkplatz in Bedburg, auf der ein Jogger den angeschossenen Mann gefunden hatte, war auch am Samstagabend noch abgesperrt.

Am Samstagabend durchsuchten Zivilbeamte ein Haus im Bergheimer Ortsteil Glesch und sicherten Beweismaterial.

Auf diesem Parkplatz an der Landstraße 361 N wurde der Angeschossene gefunden.

Bedburg/Bergheim/Köln. Auf einem Parkplatz in Bedburg im Rhein-Erft-Kreis hat ein Jogger am Samstagmorgen einen angeschossenen Mann gefunden. Er schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Von Michael Wrobel und Alf Kaufmann, 26.11.2017

Dem Jogger war der scheinbar leblose Mann auf dem Fahrersitz eines Auto, das auf dem Parkplatz an der Landstraße 361 N abgestellt war, gegen 8.40 Uhr am Samstagmorgen aufgefallen. Er verständigte sofort Polizei und Rettungsdienst.

Laut der Kölner Polizei hatte das 45-jährige Opfer eine Schussverletzung und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Mann schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Eine Mordkommission der Kripo Köln übernahm noch am Samstagmorgen die Ermittlungen.

Hausdurchsuchung in Bergheim

Nach GA-Informationen durchsuchten am Abend Polizeibeamte ein Haus im Ortsteil Bergheim-Glesch, in dem offenbar das Opfer wohnt. Das Haus befindet sich rund drei Kilometer von Parkplatz in Bedburg entfernt, auf dem der Jogger den schwer verletzten Mann gefunden hatte.

Die Mordkommission arbeite mit Hochdruck an dem Fall, hieß es am Sonntag. „Die Umstände zur Tat sind noch unklar. Es werden noch Spuren gesichert“, sagte ein Polizeisprecher.