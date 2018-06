Im Kölner Hauptbahnhof festgenommen

Köln. Die Kölner Polizei hat einen stark alkoholisierten Bahn-Reisenden in Gewahrsam genommen, der zuvor in einem ICE Mitreisende bedroht hatte und Zugbegleiterinnen angegangen war.

Von generalanzeiger-bonn.de, 15.06.2018

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten die Beamten die Fahrt des Zuges am Donnerstag gegen 21 Uhr in Köln beendet und dort den Mann mit ca. 2,2 Promille in Gewahrsam genommen. Zuvor soll er in dem ICE Mitreisende bedroht und Zugbegleiterinnen beleidigt und geschubst haben.

Da sich der aggressive 25-jährige Iraker auch gegenüber den Polizeibeamten nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht. Dort wurde auch der hohe Alkoholpegel gemessen. Der Mann musste seinen Rausch im Polizeigewahrsam ausschlafen.



Nun leitet die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung ein.