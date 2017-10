UN-Klimagipfel

Die 23. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (Conference of the Parties, COP 23) tagt vom 6. bis 17. November in der Rheinaue und wird vom UN-Klimasekretariat mit Sitz in Bonn durchgeführt. Die Präsidentschaft

hat der südpazifische Inselstaat Fidschi. Die Delegierten werden über Details zur Anwendung des Pariser Abkommens von 2015 verhandeln.

Herauskommen soll dabei ein sogenanntes Regelbuch, das beim nächsten Klimagipfel Ende 2018 in Polen verabschiedet werden soll. Die Stadt Bonn unterstützt die Vereinten Nationen und die Bundesregierung bei der Durchführung der Konferenz, zu der rund 25 000 Teilnehmer aus aller Welt erwartet werden.

Die städtischen Aktivitäten koordiniert das Amt für Internationales und globale Nachhaltigkeit. Wer Gäste bei sich aufnehmen möchte, kann sich im Internet auf www.cop23.de/buerger/gastgeber-sein anmelden.