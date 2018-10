Proteste gegen Braunkohleabbau

Aktivisten des Aktionsbündnisses "Ende Gelände" kommen am Bahnhof Düren an und halten ein Transparent aus dem Fenster mit der Aufschrift "I Stand with Hambi - Hambi bleibt".

26.10.2018 KERPEN. Immer mehr Umweltaktivisten sammeln sich im Rheinischen Revier und bereiten Aktionen gegen den Tagebaubetrieb vor. Bei den Massenaktionen sollen es dann mehrere Tausend sein. Die Polizei will Straftaten konsequent verfolgen.

Im Konflikt um den Braunkohleabbau bereiten sich Aktivisten und Polizei auf den nächsten großen Einsatz im Rheinischen Revier vor. Hunderte Braunkohlegegner trafen am Freitagmorgen mit einem Sonderzug des Aktionsbündnis Ende Gelände in Düren ein. Das Bündnis will in den nächsten Tagen mit Blockaden den Tagebaubetrieb im Rheinland stören. „Dieses Mal wollen wir die Blockade für 1,5 Tage halten. Also nehmt für die Nacht dicke Schlafsäcke, Isomatten und lieber noch einen Pulli extra mit!“, hieß es in einem Aufruf der Aktivisten.

Die Polizei erwartete die Demonstranten am Dürener Bahnhof mit einem Großaufgebot. Durch strenge Kontrollen an der Bahnstrecke und am Dürener Gleis kam es zu Verzögerungen. Die ersten Busse mit Teilnehmern des Camps waren schon am Donnerstag angekommen.

Das Kohle-Protestcamp von Ende Gelände genehmigte die Stadt Düren nach eigenen Angaben von Freitag. Es gebe keine rechtlichen Gründe, die ein Verbot rechtfertigten, teilte ein Sprecher der Stadt mit. Sie forderte die Versammlungsleiter auf, einen ordnungsgemäßen und friedlichen Protest sicherzustellen. Die Polizei hatte eine konsequente Verfolgung von Straftaten angekündigt.

Die Polizei und der Energiekonzern RWE warnten die Aktivisten zudem vor lebensgefährlichen Situationen in den Tagebauen und an der Tagebaukante. Auch das Aktionsbündnis rief dazu auf, nicht auf eigene Entscheidung loszuziehen: Wegen des trockenen Sommers sei die Gefahr von Abbrüchen an der Grubenkante jetzt größer. „Wir bitten daher alle Aktivistis, nur mit uns auf den gut überlegten Wegen zu laufen und nicht auf eigene Faust an die Kante zu gehen.“

Zuvor hatte die Polizei ein widerrechtlich aufgebautes Camp in Kerpen-Manheim geräumt. Daraufhin hatte das Bündnis sein Camp auf einem privaten Gelände in Düren-Stepprath errichtet. Nach Angaben der Stadt ist es für bis zu 4000 Teilnehmer geplant. (dpa)