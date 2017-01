Ausflugstipps in der Region

Wo es sich im Sommer barfuß im Sand laufen lässt, da braucht es nun am besten dickes, warmes Schuhwerk: Die Beachvolleyballfelder der „Playa in Cologne“ in Köln-Junkersdorf weichen im Winter einer großen Eisbahn. Schlittschuhlaufen kann man hier, aber auch einen alten Volkssport ausprobieren: Eisstockschießen. Zwei Mannschaften mit je drei bis fünf Spielern treten dabei gegeneinander an. Von einer bestimmten Stelle aus gilt es, die Stöcke so übers Eis schlittern zu lassen, dass sie möglichst nah am Zielpuck – Daube genannt – landen. Eine Bahn kann man online unter www.playa.de reservieren. Die Anlage befindet sich an der Junkersdorfer Straße 1.

Da Eisstockschießen mit 50 Euro pro Bahn und Stunde kein ganz günstiges Vergnügen ist, lohnt es sich allerdings, bis zu zehn Personen für die zwei Teams zusammenzutrommeln. Ab 16 Jahren beziehungsweise unter Aufsicht von Erwachsenen ist das Mitmachen möglich. Wer nicht bis Köln fahren möchte, hat auch in Bonn an der Eisbahn am Stadtgarten Gelegenheit, das Eisstockschießen auszuprobieren (Infos gibt es auf www.bonnonice.de). (Antje Jagodzinski)