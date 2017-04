Unicenter Köln

Köln. Feuerwehrleute und Spezialisten waren am Montag am Kölner Unicenter im Einsatz. Zwei Fensterputzer steckten in ihrer Gondel im 42. Stock fest und drohten abzustürzen.

10.04.2017

Eine in Schräglage geratene Gondel für Reinigungskräfte am Kölner Unicenter drohte am Montagnachmittag aus 130 Metern abzustürzen. Wie der Express berichtet, hielt sich einer der Männer mit einem Arm am Fensterrahmen des Gebäudes fest.

Vom Dach des Hochhauses seilten sich Höhenretter zu den Personen ab. Beide Reinigungskräfte wurden wenig später über ein Fenster im 40. Stock durch abseilen gerettet.

Mit insgesamt 45 Etagen ist das Uni-Center an der Luxemburger Straße weit über die Stadtgrenzen sichtbar und gehört mit über 2000 Bewohnern zu den größten Wohngebäuden Europas. (ga)