Verbindung der A3 und A4

Köln. Aufgrund der anhaltenden Hitze ist der Asphalt am Autobahndreieck Heumar abgesackt. Aus Sicherheitsgründen ist die Autobahn dort nur noch einspurig befahrbar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.08.2018

Nach dem Hitzeschaden im Dreieck Heumar auf der Verbindung der A4 in Richtung Aachen und der A3 in Richtung Oberhausen hat die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg am Donnerstag mit den Reperaturarbeiten begonnen. Ein früheres Eingreifen sei aufgrund der hohen Temperaturen nicht möglich gewesen.

Von Montagabend, 13. August, bis Samstagmorgen, 18. August, werde die Verbindung komplett gesperrt. In dem Zeitraum sollen dann rund ein Kilometer Fahrbahnbelag ausgetauscht werden. Eine Umleitung über die A59-Anschlussstelle Köln-Flughafen soll ab dem Autobahnkreuz Gremberg ausgeschildert werden. Im Autobahndreieck Heumar sei dann aus Aachen kommend nur die Fahrt auf die A3 nach Frankfurt möglich.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

Der beschädigte Abschnitt ist bereits seit Dienstag nur noch einspurig befahrbar. Durch die anhaltende Hitze war der Asphalt auf dem rechten Fahrsteifen abgesackt und wies seitdem Spurrillen auf, die die Verkehrsicherheit gefährden.