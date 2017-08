Wegen Unwetter

Köln/Bonn. Erst durften einige Passagiere ihre Flugzeuge nicht verlassen, dann mussten sie stundenlang auf ihr Gepäck warten: In der Nacht zu Samstag musste der Flughafen Köln/Bonn seine Abfertigung stilllegen. Der Grund: das Wetter.

Von general-aneiger-bonn.de, 28.08.2017

Wegen einer Gewitterfront über dem Flughafen Köln/Bonn wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag aus Sicherheitsgründen die Abfertigung der Flieger durch das Bodenpersonal eingestellt. Zwei Stunden dauerte die Vorsichtsmaßnahme, im Zuge derer zahlreiche Verspätungen bei der Abfertigung und Staus auf dem Rollfeld entstanden.

Wie Flughafensprecher Walter Römer auf Anfrage mitteilte, habe es sich bei der Stilllegung um eine ganz gewöhnliche Maßnahme zum Schutz des Flughafenpersonals gehandelt. Gegen 2.10 Uhr sei die Abfertigung wieder angelaufen, so Römer. Bis dahin hätte sich die Gewitterfront wieder verzogen. "Jedoch hatten sich durch die eingetroffenen Maschinen Staus gebildet, die Stück für Stück abgebaut werden mussten", erklärte der Sprecher.

Daher kam es zu längeren Wartezeiten an den Gepäckbändern. Zudem mussten einige Reisende bis zu einer Stunde lang in ihren Fliegern verharren. Am Rande des Geschehens kam es dabei zu einem Einsatz für die Feuerwehr: "An Bord einer Turkish-Airlines-Maschine kam es zu einem medizinischen Notfall", sagte Römer. "Ein Passagier musste in ein Krankenhaus gebracht werden." Die Feuerwehrfahrzeuge vor dem Terminal hatten bei einigen Fluggästen für Aufsehen gesorgt.