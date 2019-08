Köln. Autofahrer, die regelmäßig die A3 aus Richtung Frankfurt nutzen, können aufatmen. Das Autobahnkreuz Köln-Ost in Richtung A4 und der Kölner Stadtautobahn (A55a) wird am Montag nach über fünf Jahren Bauzeit wieder freigegeben.

Von Dierk Himstedt, 09.08.2019

Mehr als fünf Jahre hat die Sperrung am Autobahnkreuz Köln-Ost gedauert. Am Montag wird nun laut Straßen NRW die Verbindung von der A3 in Richtung A4 und der Stadtautobahn (A55a) um 5 Uhr für den Autoverkehr wieder freigegeben.

Der Grund der jahrelangen Sperrung waren Sanierungsarbeiten am "Kalker Tunnel" auf der Stadtautobahn A55a und dem so genannten "Überflieger" der Autobahnkreuzbrücke, der die A3 aus Richtung Oberhausen mit der A4 in Richtung Olpe verbindet.

Allerdings kann es in den kommenden Wochen am genannten "Überflieger" noch zu Einschränkungen kommen, da die dortigen Arbeiten noch nicht gänzlich abgeschlossen sind. Verkehrsbehinderungen werden aber laut Straßen NRW zeitnah angekündigt.