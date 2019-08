Köln. Das Autobahnkreuz Köln-Ost in Richtung A4 und der Kölner Stadtautobahn (B55a) sollte am Montag nach über fünf Jahren Bauzeit wieder freigegeben werden. Das hat jedoch nicht funktioniert. Der nächste Termin ist Mittwoch.

Von Dierk Himstedt, 12.08.2019

Mehr als fünf Jahre hat die Sperrung am Autobahnkreuz Köln-Ost gedauert. Am Montag sollte laut Straßen NRW die Verbindung von der A3 in Richtung A4 und der Stadtautobahn (B55a) um 5 Uhr für den Autoverkehr wieder freigegeben.

Am Montagmorgen dann die Überraschung: Die Fahrbahn blieb weiterhin gesperrt. Wie Straßen NRW mitteilte, verschiebt sich die Freigabe auf Mittwoch. Wie Sprecherin Sabrina Kieback auf GA-Anfrage mitteilte, sei bei der zuständigen Firma die Spezialmaschine zur Entfernung der gelben Baustellenmarkierung am Sonntag kaputtgegangen.

Auf der Fahrbahn müssen die Baustellenmarkierung und die Barken entfernt werden. Außerdem müsse noch einmal gekehrt werden, um Dreck von der Straße zu entfernen. Die Arbeiten sollen nun in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erledigt und die Fahrbahn im Laufe des Mittwochs wieder freigegeben werden. Für die Arbeiten müssen zwischen 22 und 5 Uhr auch die Verbindungsfahrbahnen aus Frankfurt kommend in Richtung Olpe gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Köln-Dellbrück und ist mit Rotem Punkt ausgewiesen.

Der Grund der jahrelangen Sperrung waren Sanierungsarbeiten am "Kalker Tunnel" auf der Stadtautobahn B55a und dem sogenannten "Überflieger", der Autobahnkreuzbrücke, der die A3 aus Richtung Oberhausen mit der A4 in Richtung Olpe verbindet.

Allerdings kann es in den kommenden Wochen am "Überflieger" noch zu Einschränkungen kommen, da die dortigen Arbeiten noch nicht gänzlich abgeschlossen sind. Verkehrsbehinderungen werden aber laut Straßen NRW zeitnah angekündigt.