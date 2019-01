Wandern am Ende der Welt

Köln. Zwei Kölner führen Gruppen bei ihren Wandertouren durch exotische Gefilde - dabei machen sie manchmal sogar ungeahnte Entdeckungen.

Von Susanne Schramm, 29.01.2019

Es ist kalt. Dichter Nebel hängt tief über dem Dschungel. Er erschwert nicht nur die Sicht, sondern erzeugt eine Feuchtigkeit, die durch Mark und Bein geht. Klappernde Zähne, klamme Kleidung. Gut 3000 Meter über dem Meer machen die dünne Luft und der unebene Untergrund den Aufstieg doppelt anstrengend. Und die Rucksäcke wiegen doppelt schwer. Über steile Hänge und Felsbrocken führt ein Weg, der keiner ist – allenfalls ein Pfad. Stück für Stück mit Macheten durchs Unterholz frei geschlagen. Die nordperuanischen Anden im Hochsommer sind nichts für Weicheier.

Aber die hatten Martin Druschel und Tom Schinker auch nicht im Sinn, als sie ihr Unternehmen „Wandermut“ gründeten. Der Name ist Programm. Wer an ihren Expeditionen in exotische Gegenden teilnimmt, muss sich auf Einiges gefasst machen. Pauschaltourismus geht anders. Deshalb mögen die 28-Jährigen es auch überhaupt nicht, wenn man sie als „Reiseveranstalter“ bezeichnet. „Wer noch nie gewandert ist und noch nie gezeltet hat, ist bei uns falsch“, sagt Druschel, „man muss auch ziemlich fit sein. Unsere Touren sind körperlich zermürbend, du musst bereit sein, bis zum Kollaps zu laufen.“ Und Gefahrensituationen und Unwägbarkeiten in Kauf nehmen.

Von Russland bis Peru

Etwa wenn in Russland die Huskys vor dem Schlitten ins Eis einbrechen, wenn in der Sahara die ganze Gruppe zwei Tage wegen Magen-Darm-Virus pausieren muss oder am Amazonas Rippenbrüche, ein verdrehtes Knie und Hakenwürmer-Befall den Teilnehmern das Fortkommen übel erschweren. Bei Druschels und Schinkers Abenteuern ohne Grenzen ist alles drin. Von reißenden Flüssen über giftige Skorpione bis hin zu Temperaturen, die am Nördlichen Polarkreis bis 30 Grad unter Null betragen können. Und vielleicht entdeckt man in Peru sogar ein prähistorisches Dorf.

So geschehen im letzten Sommer, als die Kölner gemeinsam mit einer Gruppe von zehn Teilnehmern, einheimischen Führern und örtlichen Organisatoren zum See der Kondore in den nördlichen Anden aufbrachen. Hier lebte einst das Volk der Chachapoya, auch „Wolkenmenschen“ genannt. Prähistorische Bewohner, deren Kultur um 1550 zugrunde ging. Vor 20 Jahren war es Wissenschaftlern gelungen, dort mehr als 200 Mumien in Rucksäcken zu bergen. „Heute ist das ein Sperrgebiet, das nur mit Genehmigung der örtlichen Behörden betreten werden darf“, sagt Schinker. Die letzte Expedition dorthin fand 2003 statt und diente biologischen Zwecken: „Seitdem ist niemand mehr hier gewesen.“

Für ihre Hartnäckigkeit, sich die Genehmigung zu erkämpfen, wurden sie und ihr Team mit 36 bisher unentdeckten Ruinen von klassischen Rundhäusern der Chachapoya belohnt. Überwuchert von einem dichten Teppich aus Vegetation, im Kreis angeordnet. Reste von Mauern, die mindestens 500 Jahre alt sind. Nach Meinung von Experten sogar älter. „Das war ein unheimlich irres Gefühl, ein emotionaler Mix aus Euphorie, Verblüffung und Dankbarkeit“, sagt Schinker, „seit über 500 Jahren war hier niemand mehr – das erlebt nicht jeder Mensch. Das ist einmalig.“ Und Druschel ergänzt: „Das war surreal, wenn einem so etwas passiert, dann kann man’s gar nicht so richtig begreifen.“

Indiana Jones lässt grüßen

In diesem Jahr wollen sie wieder dorthin. Mit einer neuen Gruppe. Haben die beiden früher „Indiana Jones“ gesehen? „Ja“, klingt es unisono und ziemlich begeistert. „Aber wir sind weder Survival-Freaks, noch komplette Outdoor-Enthusiasten, und auch mit der Fantasy-Szene haben wir nichts am Hut“, stellt Druschel klar, „wir sind gerne im Wald und draußen unterwegs, aber wir laufen hier in Köln nicht in Funktionskleidung rum oder betreiben andauernd Sport.“

„Klar, der Wunsch nach Abenteuern ist schon da“, sagt Schinker, „aber mehr so als Gegengewicht zum modernen Leben. Wir leben in einer Sicherheitsblase. Jeder Wanderweg ist doppelt gesichert. Irgendwann will man da auch mal ausbrechen, raus aus dem Hamsterrad und Risiken eingehen.“

Ihre Teilnehmer, Männer und Frauen zwischen Mitte 20 und Mitte 30, wissen genau das zu schätzen: „Um dann festzustellen, dass das einzige, das zählt, abends was im Magen zu haben und trockene Schlafplätze sind. Keine Zivilisationsprobleme, richtig viel Zeit, darüber nachzudenken, was für einen wichtig ist.“ So ein, zwei Tage, verrät Druschel, „ist man noch im Alltagstrott drin, aber irgendwann hört’s auf und man ist geerdet.“ Zwei bis drei Wochen dauert so ein Trip. Die Rückkehr fiele Teilnehmern umso schwerer: „Manche treffen danach existenzielle Entscheidungen. Sie beenden eine Beziehung oder kündigen ihren Job.“

Härter als das Dschungelcamp

Zum Schluss noch eine Warnung. Wer glaubt, auf diesem Wege als Nicht-Promi eine Prise „Dschungelcamp“-Luft schnuppern zu können, sollte das schleunigst vergessen. „Da sind die Pritschen komfortabel, der Waldboden ist aufgeräumt, und das Feuerholz hat keine Fäule“, verraten die beiden Kölner, die sich schon als Kinder kannten. Wobei der Hauptunterschied zwischen „Wandermut“ und Quotenjagd auf der Hand liegt: „Aus dem Dschungelcamp kann man jederzeit raus.“ Bei Druschel und Schinker dagegen heißt es: Durchhalten bis zum Ende.