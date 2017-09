Sperrung am Freitagabend

Erftstadt. Autofahrer auf der A61 Richtung Venlo müssen sich am Freitagabend auf eine kurzfristige Sperrung einstellen. Hinter dem Dreieck Erfttal wird die Strecke für rund fünf Stunden gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.09.2017

Die A61 Richtung Venlo muss am Freitag, 22. September, ab 18 Uhr hinter dem Dreieck Erfttal für rund fünf Stunden gesperrt werden. Das gab StraßenNRW bekannt. In der Baustelle auf der A61 bei Kerpen-Türnich müsse dringend die gelbe Mittelmarkierung erneuert werden, so der Verkehrsbetrieb. Nur so könne die Sicherheit in der Verkehrsführung gewährleisten werden. Eine Umleitung über die A1 und A4 wird mit den elektronischen Anzeigetafeln ausgewiesen.