LKW umgestürzt

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.05.2018

Gegen 6.50 Uhr ist am Montagmorgen ein LKW auf der A61 bei Bedburg umgestürzt. Der 37-jährige Fahrer verletzte sich dabei schwer. Weil das Fahrzeug Maismehl geladen hatte, dauern die Bergungarbeiten an. In Richtung Koblenz blieb die Autobahn bis in die Abendstunden gesperrt.

Wie die Polizei mitteilte, ist die Unfallursache bisher nicht bekannt. Der mit Maismehl beladene Sattelzug geriet in einem Baustellenbereich zwischen dem Autobahndreieck Jackerath und der Anschlussstelle Bedburg ins Schleudern. Das Fahrzeug fuhr in eine angrenzende Böschung und kippte anschließend auf die Fahrbahn, auf der sich Ladung verteilte.