Fünf Zentner Sprengstoff in Köln

Köln. In Köln-Porz ist an diesem Mittwoch bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe gefunden worden. Während der Entschärfung bleibt die A59 in beide Richtungen gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.03.2019

An diesem Mittwoch ist bei geplanten Sondierungsarbeiten in der Hansestraße 52 in Köln-Porz eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden, wie die Stadt Köln mitteilt. Zudem hatte die App Nina eine entsprechende Warnung herausgegeben.

Zur geplanten Entschärfung, die noch am gleichen Tag abgeschlossen sein soll, wird die A59 Richtung Siegburg ab dem Dreieck Gremberg und in Richtung Oberhausen ab Dreieck Porz gesperrt. Ein genauer Zeitpunkt ist derzeit noch nicht bekannt.

Wohnhäuser mussten zwar nicht evakuiert werden, Firmen wurden jedoch aufgefordert, ihren Betrieb vorerst einzustellen. Auf den Bahnlinien S13, S19 und RE8 wurden Einschränkungen angekündigt.