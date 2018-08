Rettungshubschrauber im Einsatz

Köln. Nach einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der A59 in Höhe der Auffahrt zur A559 bei Köln-Porz ist die Autobahn in Richtung Köln zurzeit voll gesperrt.

Von Sebastian Meltz, 21.08.2018

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der 25-jähriger Fahrer eines Sprinters gegen 10.40 Uhr auf der A59 in Fahrtrichtung Köln auf einen mit drei Personen besetzten Peugeot aufgefahren sein.

Durch den Aufprall soll das Auto dann auf das Heck eines Lkw geschoben worden sein. Bei dem Zusammenstoß wurde die Beifahrerin des Peugeot im Auto eingeklemmt. Laut Polizei kümmern sich Rettungskräfte derzeit um die Verletzten aus dem Pkw und um den 25-Jährigen. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Wann die Sperrung aufgehoben kann und wie schwer die Verletzungen sind, ist noch unklar.

Weitere Informationen folgen.