40-Tonner kippt um

Köln. Auf der A4 bei Köln-Poll ist am Dienstagvormittag ein Betonmischer umgekippt. Der Fahrer wurde verletzt. Der Beton droht auf der Fahrbahn auszutrocknen, die Autobahn wurde gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.02.2019

Die Autobahn 4 in Höhe der Anschlussstelle Poll ist am Dienstagvormittag nach einem Unfall mit einem Betonmischer in Richtung Olpe komplett gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 51-jährige Fahrer mit seinem Lastwagen gegen 10.20 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als er ersten Erkenntnissen zufolge versuchte, einem Stauende auszuweichen.

Dabei verlor er die Kontrolle über den 35-Tonner, woraufhin der mit etwa 20 Tonnen Beton beladene Lkw auf die Beifahrerseite kippte. Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten Mann aus dem Führerhaus und brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.

Die Aufräum- und Bergungsarbeiten gestalten sich der Polizei zufolge schwierig: Der ausgelaufene Beton droht aufgrund der aktuellen Witterung schnell auszutrocknen. Die Autobahn soll voraussichtlich bis in den Nachmittag gesperrt bleiben.