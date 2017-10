Verdacht auf Weltkriegsbombe

Köln/Leverkusen. Die A1 in Höhe der Leverkusener Brücke muss in Richtung Koblenz gesperrt werden. Grund: Bei Köln-Merkenich wird eine Weltkriegsbombe vermutet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.10.2017

Wer in Richtung Koblenz muss, sollte entweder nicht mit dem Auto dorthin fahren - oder viel Geduld mitbringen. Die Autobahn 1 bei Köln wird von Freitagabend an, 22.00 Uhr, für mehrere Tage in Richtung Koblenz gesperrt.

Grund ist die Suche nach einer möglichen Fliegerbombe. Bei Bauarbeiten war acht Meter unter der Fahrbahn ein verdächtiger Gegenstand festgestellt worden, bei dem es sich um einen Blindgänger handeln könnte. Autofahrer sollten starke Nerven haben und den Bereich weiträumig umfahren.

Die Sperrung erfolgt nach Angaben des Landesbetriebs Straßen.NRW ab Freitagabend schrittweise. Ab dem frühen Samstagmorgen, 4 Uhr, wird die A1 zwischen dem Kreuz Leverkusen-West und der Anschlussstelle Köln-Niehl dann Richtung Koblenz gesperrt.

Im besten Fall stehen laut Straßen NRW ab Donnerstagmorgen, 12. Oktober, wieder zwei Fahrstreifen in Richtung Koblenz zur Verfügung. Sollte sich der Verdacht auf eine Weltkriegsbombe jedoch bestätigen, muss auch die Gegenrichtung nach Dortmund gesperrt werden.

Über den genauen Zeitpunkt der Sperrung sowie die Entschärfung entscheiden der Kampfmittelräumdienst und das Ordnungsamt Köln. Damit würde sich auch die gesamte Sperrzeit verlängern. Erst im Laufe des folgenden Wochenendes kann die A1 wieder komplett auf drei Streifen in Richtung Koblenz freigegeben werden.

Ausweichmöglichkeiten

Umleitungen führen aus Richtung Norden bereits ab dem Kreuz Hilden über die A46 und dann über die A57. Aus Osten kommend sollten Verkehrsteilnehmer ab dem Kreuz Leverkusen über die A3 und A4 ausweichen.

Die aktuelle Verkehrslage

Wer kann, sollte das Auto stehenlassen und auf andere Verkehrsmittel ausweichen, empfiehlt Straßen.NRW. In der Region gibt es mehrere Park-Ride-Parkplätze mit Verbindungen zu den S-Bahn- und KVB-Linien. Und auch das Fahrrad stellt eine Alternative dar: Die Radwege auf der Rheinbrücke bleiben in beiden Richtungen befahrbar, die Fußwege im Übrigen auch.

Zudem appellieren die Verantwortlichen an die Arbeitnehmer, nach Möglichkeit flexible Arbeitszeiten zu wählen. Den geringsten Verkehr verzeichnen die Straßen rund um Köln und Leverkusen vor 6 Uhr, nach 10 Uhr und abends ab 19 Uhr.

Köln rechnet mit erheblichen Staus im Stadtgebiet, da viele Autofahrer auf innerstädtischen Straßen ausweichen dürften, um den Rhein zu queren. Außerdem wird ab Sonntag mit viel zusätzlichem Verkehr durch Besucher der Lebensmittel- und Getränkemesse Anuga gerechnet.

Probleme wird es nach Angaben der Stadt in den nächsten Tagen auch im Bahnverkehr geben, da im Hauptbahnhof Weichen erneuert werden. Zwischen dem 9. und dem 16. Oktober werde der Fernverkehr teilweise über den Bahnhof Köln/Messe Deutz beziehungsweise Bonn-Beuel als Ersatzhalt umgeleitet.

Tagelange Arbeiten notwendig

Für die Kampfmittelräumung muss mit großen Spezialgeräten ein 4,5 mal 4,5 Meter großes Loch bis in acht Meter Tiefe gegraben werden. Mit dem letzten Meter im Bereich der vermuteten Bombe wird eine Spezialfirma beauftragt, die voraussichtlich am Montag, 9. Oktober ihre Arbeit aufnehmen kann.

Sollte es sich tatsächlich um eine Bombe handeln, die entschärft werden muss, werden die gesamten Arbeiten voraussichtlich einen Tag länger dauern. Zudem müsste dann zusätzlich auch die Gegenrichtung der Autobahn gesperrt werden. Über mögliche notwendig werdende Evakuierungen für den Zeitpunkt der Entschärfung entscheidet die Stadt Köln.

Nach Abschluss der Entschärfung muss das Loch wieder verfüllt und die Fahrbahn wieder asphaltiert werden. Ziel bleibt es laut Landesbetrieb, spätestens am Montag, 16. Oktober, zum Berufsverkehr den Verkehr wieder komplett auf allen vier Fahrstreifen je Richtung laufen zu lassen.

Der Verdacht sei durch Arbeiten für neue Leitungen im Bereich der A1 aufgekommen. Dort soll ein Entwässerungskanal unter der Autobahn durchgepresst werden. Die Arbeiten müssen vor der Hochwasserzeit ab Ende Oktober abgeschlossen sein.