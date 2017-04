Stromausfall im Kölner Westen

Ein Stromausfall sorgte am Samstag in Köln für Behinderungen.

01.04.2017 Köln. Ein Stromausfall hat am Samstagmittag im Kölner Westen für erhebliche Behinderungen gesorgt. Betroffen waren die Stadtteile Junkersdorf, Weiden und Lövenich, wie der Kölner Stromversorger Rheinenergie mitteilte.

Sogar der Autobahntunnel auf der A 1 musste ab etwa 12.00 Uhr für etwa 30 Minuten gesperrt werden, nachdem die Ampelanlage auf Rot gesprungen war.

Nach einer gründlichen Überprüfung habe der Landesbetrieb Straßen.NRW die Strecke aber wieder freigegeben, berichtet Rheinenergie. Ursache der Störung waren demnach Kabelfehler in einem Umspannwerk. Die Techniker des Unternehmens arbeiteten am Nachmittag noch an der Reparatur. (dpa)