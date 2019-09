Köln. Die Ausfahrt der A1 in Köln-Niehl wird am Mittwochabend in Richtung Koblenz gesperrt. Am letzten Septemberwochenende wird die Strecke wegen Bauarbeiten darüber hinaus in beide Richtungen voll gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.09.2019

Wegen einer Änderung der Verkehrsführung ist die A1-Ausfahrt Köln-Niehl in Fahrtrichtung Koblenz am Mittwochabend, 12 September, von 20 bis 23 Uhr gesperrt. Nach Angaben des Landesbetriebs Straßen NRW ist eine Umleitung über das Autobahnkreuz Köln-Nord mit rotem Punkt ausgeschildert.

Darüber hinaus wird am letzten Septemberwochenende von Freitagabend, 27. September um 22 Uhr bis Montagmorgen, 30. September um 5 Uhr die A1 in Köln-Niehl in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. In diesem Zeitraum werden dort Brückenfertigteile eingehoben. Der Verkehr wird großräumig über den Kölner Ring umgeleitet. Zudem werden lokale Umleitungen eingerichtet.