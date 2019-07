Ab 14. Juli

Köln. In den Sommerferien sollen die südlichen Schleifen der A1-Anschlussstelle Köln-Niehl gesperrt werden. Der Verkehr wird über das "Niehler Ei" sowie durch einen Fahrtrichtungswechsel umgeleitet.

Von Christine Bähr, 08.07.2019

Wie der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen erklärte, sollen in den Sommerferien die beiden südlichen Schleifen der A1-Anschlussstelle Köln-Niehl gesperrt werden. Die Sperrungen beginnen am Sonntagabend gegen 20 Uhr. Vom Kreuz Köln-Nord aus wird dann keine Abfahrt mehr auf die Kölner Industriestraße in Richtung Köln-Chorweiler möglich sein. Aus Chorweiler kommend ist die Auffahrt auf die A1 wiederum in Richtung Dortmund gesperrt.

Laut Mitteilung wird der Verkehr über den Kreisverkehr "Niehler Ei" beziehungsweise durch einen Fahrtrichtungswechsel auf der Industriestraße umgeleitet. Bis zum 27. August werden in der Anschlussstelle die Verbindungsfahrbahnen auf die endgültigen Dimensionen des A1-Ausbaus angepasst und dazu unter anderem Arbeiten an der Entwässerung sowie an den Fahrbahnen der Anschlussstelle ausgeführt.