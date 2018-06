Kölner Mordkommission ermittelt

RÖSRATH. Ein Streit unter Eheleuten hat am Montagmorgen ein tödliches Ende genommen. Die Kölner Polizei ermittelt mit einer Mordkommission.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.06.2018

Eine 88-jährige Rösratherin hat am Montagmorgen bei einem Streit mit ihrem Ehemann tödliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtet, eskalierte der Streit gegen 11 Uhr in der gemeinsamen Wohnung der Eheleute in Rösrath-Forsbach. Dabei soll der 89 Jahre alte Mann seine Frau tödlich verletzt haben. Die Polizei nahm ihn noch am Tatort fest, zuvor hatte er selbst den Notruf gewählt.

Die Staatsanwaltschaft prüft zur Zeit, ob die Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft für den vorläufig Festgenommenen gegeben sind. Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet.