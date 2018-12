Polizei sucht Zeugen

Köln. Eine Seniorin ist am Freitag in ihrem Treppenhaus in der Kölner Altstadt ausgeraubt worden. Die 87-Jährige kam vom Einkaufen nach Hause, als ein Trio hinter ihr ins Haus gelangte. Einer der Täter schlug ihr ins Gesicht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.12.2018

Am Freitag haben drei Unbekannte eine 87-jährige Kölnerin im Treppenhaus ihres Mehrfamilienhauses in der Quirinstraße überfallen. Die Täter schlugen der Seniorin ins Gesicht und entwendeten ihre Geldbörse.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 13 Uhr im Stadtteil Altstadt-Süd, als die 87-Jährige vom Einkaufen nach Hause kam. Vor ihrem Hauseingang traf sie auf zwei Männer und eine Frau, die ein Telefonat mit einem Anwohner des Mehrfamilienhauses vortäuschten, um sich dadurch Zutritt zu verschaffen. Einer der Männer soll laut Bericht der Polizei in sein Handy gesprochen haben: "Kommen jetzt hoch. Danke fürs Aufmachen". Daraufhin ließ die 87-Jährige das Trio in den Flur hinein.

Dort wurde sie von dem jüngeren der beiden Männer geschlagen und ausgeraubt, die Frau wartete währenddessen in der Eingangstür. Das Trio flüchtete nach dem Überfall in unbekannte Richtung. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Die 87-Jährige beschreibt den Angreifer als etwa 18-Jährigen mit schwarzen Haaren und Vollbart, der von schlanker Statur und ungefähr 1,70 Meter groß sein soll. Der zweite Mann soll etwa 28 Jahre alt und etwas dicker als der erste Täter sein. Er trug eine schwarze Kappe. Die Frau ist vermutlich zwischen 18 und 20 Jahren alt, hat lange schwarze Haare und trug zur Tatzeit auffällige gelbe Ohrringe sowie eine helle Handtasche.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0221/2290 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an das Kriminalkommissariat 14 zu wenden.