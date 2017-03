Bergisch Gladbach. Die Polizei hat in Bergisch Gladbach einen 82-Jährigen festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, seine 80-jährige Frau in der gemeinsamen Wohnung getötet zu haben.

29.03.2017

In Bergisch Gladbach-Bensberg hat die Polizei Köln am Dienstagabend einen 82-jährigen Mann festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch bekanntgaben, steht der Senior im Verdacht, seine zwei Jahre jüngere Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung getötet zu haben.

Die Hintergründe der Tat seien derzeit noch unklar, die Ermittlungen gegen den 82-Jährigen laufen. (ga)