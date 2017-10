Doppeldecker in Schräglage

Die Schwerlastgruppe der Autobahnpolizei Köln hat am Freitag einen Reisebus mit circa 80 Schulkindern auf der Bundesautobahn 4 aus dem Verkehr gezogen. Kurz darauf legte der TÜV Rheinland den älteren Doppeldeckerbus eines Touristik-Unternehmens aus dem Rhein-Erft-Kreis als verkehrsunsicher still.

22.10.2017 Köln. Achse defekt, Tür defekt, Bremse defekt: Die Polizei hat in Köln einen völlig desolaten Schulbus mit 80 Kindern an Bord aus dem Verkehr gezogen.

Die Reisegruppe war am Freitag auf dem Rückweg von einem Ausflug an den Biggesee im Sauerland, als Polizisten die deutliche Schräglage des Doppeldeckerbusses auffiel.

Die Beamten stoppten den Bus und fanden zahlreiche Mängel: An einer Achse war die Federung defekt, an einer Tür waren Sicherheitssensoren ohne Funktion, am Anhänger waren die Bremsen in desolatem Zustand und die Anhängerkupplung war falsch angebracht. Der Bus wurde stillgelegt - die Reisegruppe aus Pulheim bekam für die letzten Kilometer nach Hause einen neuen Bus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Am 15. Oktober hatte eine Lehrerin aus Neunkirchen-Seelscheid die Polizei gerufen, weil der Reisebus für die Klassenfahrt nach England deutliche Mängel aufwies. Die Tour konnte starten, weil ein Vater einen LKW-Reifen zur Verfügung stellte. (dpa)