Mordkommission der Kripo Köln

Köln. In Köln-Chorweiler ist am Mittwochnachmittag eine Seniorin tot in ihrem Haus gefunden worden. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus. Eine Mordkommission wurde gegründet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.06.2019

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei Köln am Mittwoch bekanntgaben, hatte ein Angehöriger die 79-jährige Frau tot in deren Haus an der Frixheimer Straße in Köln-Heimersdorf im Bezirk Chorweiler gefunden. Die Verletzungen der Seniorin deuten laut Polizei darauf hin, dass sie gewaltsam ums Leben kam. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.