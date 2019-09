19 Menschen verletzt

Bei einem Brand am späten Montagabend in einem Krankenhaus in Düsseldorf ist ein 77-jähriger Patient ums Leben gekommen.

Bei einem Brand am späten Montagabend in einem Krankenhaus in Düsseldorf ist ein 77-jähriger Patient ums Leben gekommen. 19 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Vier von ihnen erlitten demnach lebensgefährliche Rauchgasvergiftungen. Das Feuer war am Montagabend aus zunächst ungeklärter Ursache in einem Patientenzimmer im zweiten Stock ausgebrochen.

Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die Einsatzkräfte 15 Menschen aus dem Gebäude retten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte das Feuer nach einer Stunde löschen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. (afp)