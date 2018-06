Lastwagen rammt Vespa-Fahrer

Köln. Am Freitagmittag wurde ein 51-jähriger Vespa-Fahrer von einem ihm nachfolgenden LKW gerammt. Mit schweren Verletzungen kam er in eine Klinik.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.06.2018

Lange Staus bildeten sich am Freitagnachmittag auf der Neusser Landstraße in Köln-Worringen in Richtung Innenstadt. Infolgedessen verlangsamten sowohl ein Rollerfahrer, als auch die zu diesem Zeitpunkt vor ihm fahrenden Führer eines Hyundais und Skodas ihre Geschwindigkeit.

Der Fahrer des 7,5-Tonnen-Lkws verlangsamte nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei seine Geschwindigkeit nicht und rammte den Rollerfahrer daraufhin ungebremst. Das Kleinkraftrad verklemmte sich unter dem Lkw, woraufhin der 51-jährige Rollerfahrer auf den rechtsseitig gelegenen Geh-/Radweg stürzte. Dabei verletzte er sich schwer. Rettungskräfte mussten ihn in eine Klinik bringen.

Durch die Wucht des Aufpralls schob der 7,5-Tonner den Skoda zusätzlich auf den davor stehenden Hyundai. Die Einsatzkräfte sperrten die Neusser Landstraße in beide Fahrtrichtungen. Alle vier beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Ein Drogen- und Atemalkoholtest bei dem Verursacher war negativ.