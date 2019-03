Polizei suchte nach Seniorin

Köln. Die Polizei hat am Sonntag nach einer 75-Jährigen aus Köln gesucht, die am Samstag ein Krankenhaus im Stadtteil Lindenthal in unbekannte Richtung verlassen hatte und als vermisst galt. Die Frau ist nun wieder zurück.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.03.2019

Mit einem Foto hatte die Polizei Köln nach der seit Samstag, 2. März, vermissten Elisabeth S. aus Köln gesucht. Die 75-Jährige ist nach jetzigen Erkenntnissen unverletzt und befindet sich wieder im Krankenhaus.