60 Kilometer in falscher Richtung

An einigen Straßen machen Schilder Geisterfahrer auf ihren Irrtum aufmerksam.

31.07.2019 Düsseldorf. Eine lebensgefährliche Irrfahrt hat am frühen Montagmorgen die Autobahnpolizei in Atem gehalten. Fast zwei Dutzend Notrufe gingen bei verschiedenen Leitstellen ein, bevor die Polizei einen 72-jährigen Geisterfahrer auf der A46 stoppen konnte.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 72-Jährige aus Wipperfürth fuhr von 4.35 Uhr bis 5.24 Uhr von Jülich aus entgegengesetzt über die A44, die A61, bis zur Anschlussstelle Neuss West auf der A46. Laut Polizeiangaben war der Mann auf der A44 in Richtung Mönchengladbach auf die falsche Spur geraten und später auf die A61 in Richtung Venlo gewechselt. Danach habe er seinen Weg auf der A46 fortgesetzt, wo ihn die Polizei am Kreuz Neuss-West stoppte.

Sichtlich erleichtert stieg der 72-Jährige, so die Einsatzkräfte, in den Streifenwagen. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der 72-Jährige verfahren. Ein Atemalkoholvortest verlief negativ. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und ein Strafverfahren auf Grund des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Nach derzeitigem Informationsstand kam es nicht zu einer konkreten Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. (dpa)