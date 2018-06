Radfahrer verunglückt

Köln. Vermutlich hat am Mittwochnachmittag ein 69-jähriger Radfahrer in Köln eine rote Ampel missachtet und ist daraufhin auf einer Kreuzung von einer Stadtbahn erfasst worden. Er erlitt dabei schwere Verletzungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.06.2018

Beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn ist am Mitwochnachmittag im Kölner Stadtteil Sülz ein Radfahrer (69) schwer verletzt worden. Die Polizei vermutet, dass der 69-Jährige eine rote Ampel missachtet hatte.

Der Radfahrer war gegen 17.45 Uhr auf der Euskirchener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Als er den Sülzgürtel kreuzen wollte, missachtete er nach ersten Ermittlungen eine rote Ampel. Dabei übersah er eine Straßenbahn der KVB-Linie 13, die aus Richtung Zülpicher Straße in Richtung Süden fuhr. Die Stadtbahn erfasste den Radfahrer im Kreuzungsbereich. Der Rentner erlitt schwere Verletzungen, der Bahnfahrer (42) einen Schock.

Am Wochenende war es in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Kölner Stadtgebiet zu zwei Todesfällen während des nächtlichen Stadtbahnbetriebes gekommen. Die Verunglückten waren dabei jeweils in den Kupplungsbereich der Bahnen gestiegen und beim Anfahren der Bahnen zwischen die Wagons gestürzt und tödlich verletzt worden.