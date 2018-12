Weitere Personen schwer verletzt

Köln. Am Donnerstagmorgen hat sich auf der A4 ein folgenschwerer Unfall ereignet. Ein 64-jähriger Mann erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Von Sebastian Meltz, 27.12.2018

Wie die Polizei mitgeteilt hat, ist ein 64-jähriger Mann aus Attendorn am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der A4 in Fahrtrichtung Olpe tödlich verunglückt. Der Beifahrer des Mannes, ein 13-jähriger Junge, musste nach dem Unfall mit großem Aufwand aus dem Fahrzeug, ein blauer Nissan Almera, befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Auto überschlug sich aus noch ungeklärter Ursache kurz hinter der Anschlussstelle Merzenich. Der 64-jährige Fahrer wurde dabei nach ersten Erkenntnissen aus seinem Fahrzeug geschleudert. Zwei weitere Autofahrer, ein 26-jähriger Mann und eine 30-jährige Frau, fuhren in das verunglückte Fahrzeug und verletzten sich schwer. Beide wurden in eine Klinik gebracht.

Für den 64-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Der Mann starb trotz eingeleiteter Reanimation der Rettungskräfte noch an der Unfallstelle. Die Polizei sperrte kurzzeitig die linke Fahrspur.