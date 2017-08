Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt

Am Flughafen Köln/Bonn wurde ein Mann aus den Niederlanden festgenommen, der in seinem Handgepäck eine Pistole bei sich trug.

Köln/Bonn. Am vergangenen Donnerstag fiel am Flughafen Köln/Bonn während der Gepäckkontrolle ein Koffer auf, in dem sich eine Pistole mitsamt Munition befand. Die Polizei nahm den 60-jährigen Besitzer des Koffers fest.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.08.2017

Der Mann wurde bereits am vergangenen Donnerstag in den frühen Morgenstunden gegen 2.30 Uhr am Flughafen Köln/Bonn festgenommen. Das teilte der Sprecher der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, Martin Pauly, auf Anfrage mit. Der 60-Jährige sei mit seiner Familie auf dem Weg in die Türkei nach Gaziantep gewesen. Seinen Wohnsitz habe der Mann in den Niederlanden, zudem sei er im Besitz der türkischen Staatsbürgerschaft.

Bei der Durchleuchtung des Handgepäcks fielen den Sicherheitsmitarbeitern die Umrisse einer Waffe im Koffer des 60-Jährigen auf. Die weiteren Untersuchungen bestätigten den Verdacht. Die Bundespolizei wurde sofort hinzugezogen. Die Polizisten nahmen den Mann im Sicherheitsbereich fest und stellten die Pistole samt Munition sicher. Wie der Mann an die Pistole kam und was er damit vor hatte, ist unklar. Gegen den 60-Jährigen wurde Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz erlassen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft in der JVA Köln.

Inzwischen ermitteln die Kriminalpolizei und die Kölner Staatsanwaltschaft in dem Fall, erklärte Pauly. Die Ermittlungen gestalteten sich schwierig, weil der 60-Jährige seinen Wohnsitz in den Niederlanden hat. Um die weiteren Ermittlungen nicht zu behindern, geben Polizei und Staatsanwaltschaft zur Zeit keine näheren Informationen heraus.