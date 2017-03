Kriminalpolizei ermittelt

Brühl. Ein 58-jähriger Mann ist am Dienstagvormittag im Phantasialand in Brühl tödlich verunglückt. Das teilte die Polizei auf Anfrage des General-Anzeigers mit. Bei dem Mann soll es sich um einen Mitarbeiter handeln.

14.03.2017

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem tödlichen Unglück im Phantasialand aufgenommen. Auch das Amt für Arbeitsschutz ist bereits eingeschaltet. Was genau passiert sei, wisse man noch nicht, teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Der Freizeitpark in Brühl bei Köln ist zurzeit noch in der Winterpause, also nicht für Besucher geöffnet.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, handelt es sich bei dem 58-Jährigen um einen Mitarbeiter des Parks. Er sei am Dienstag bei Wartungsarbeiten der Achterbahn "Winja's fear&force" zu Tode gekommen.

Weitere Berichterstattung folgt....