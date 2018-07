Flucht vor 27 Streifenwagen

Köln. Ein 54-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend vor einer Verkehrskontrolle der Polizei durch die gesamte Kölner Innenstadt geflohen. Erst im Stadtteil Bickendorf konnte er gestoppt werden. 27 Streifenwagen waren im Einsatz.

Am Samstagabend hat sich ein Autofahrer eine Verfolgungsjagd mit der Kölner Polizei geliefert. Der 54-Jährige fiel gegen 22 Uhr mit seiner unsicheren und gefährdenden Fahrweise bereits auf der A4 bei Kerpen auf. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er streckenweise ohne Licht sowie in starken Schlangenlininen bei ständig wechselnder Geschwindigkeit. Als der Autofahrer von einem Streifenwagen schließlich kontrolliert werden sollte, flüchtete er über das Kreuz Köln-Süd in die Kölner Innenstadt.

Auf seiner Flucht missachtete der 54-Jährige sämtliche Verkehrsregeln, überfuhr rote Ampeln und beging Unfallflucht in zwei Fällen. Erst prallte der PKW im Bereich "Am Kümpchenshof" gegen einen Ampelmast, dann rammte der Fahrer einen geparkten Anhänger im Stadtteil Bickendorf. Dort gelang es der Polizei mit einem Großaufgebot von 27 Streifenwagen schließlich, den Flüchtenden mit einer Blockade zu stoppen.

Bei seiner Festnahme wurden der Autofahrer und zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Zwei unbeteiligte Augenzeugen erlitten einen Schock. Mutmaßlich stand der 54-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, unter dem Einfluss von Medikamenten. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Die genauen Hintergründe der Flucht sind indessen noch unklar, das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Zeugenhinweise.

Die Polizei Köln sucht weitere Zeugen, die Hinweise zum Fluchtverhalten und zu möglichen weiteren Verkehrsunfällen des 54-Jährigen im Verlauf der Verfolgung machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 entgegen unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.