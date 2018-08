Alkoholisiert und aggressiv

Die Bundespolizei musste am Flughafen Köln Bonn einen 51-Jährigen zwei Mal in Gewahrsam nehmen.

Von Stephan Werschkull, 14.08.2018

Ein 51-Jähriger ist am Montagabend am Flughafen Köln/Bonn zweimal in Gewahrsam genommen worden. Laut Mitteilung der Polizei hatte der Mann sich auf einem Flug nach Sankt Petersburg aggressiv verhalten. Daraufhin wollte das Boarding-Personal den 51-Jährigen des Flugzeuges verweisen. Weil dieser sich weigerte, verständigte das Boarding-Personal schließlich die Polizei.

Die Polizei brachte ihn in Gewahrsam, welches er nach einem Alkoholtest und der Zahlung einer Kaution wieder verlassen durfte. Doch nach weniger als 20 Minuten wurde der 51-Jährige erneut auffällig, als er andere Reisende belästigte. Er wurde erneut in Gewahrsam genommen. Nach der zweiten Entlassung begleiteten Polizisten den Mann zum Bahnhof, wo er mit dem Zug weiterreisen musste.