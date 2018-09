Löschzüge im Einsatz

Eine Fläche von 500 Quadratmetern in Urfeld brennt.

Urfeld. Rund 500 Quadratmeter Bäume und Sträucher brennen nach Angaben der Feuerwehr auf dem Angelweihergeländer in Urfeld. Vier Löschzüge sind aktuell vor Ort.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.09.2018

Wie die Feuerwehr Rhein-Erft mitteilt, ist es gegen 14.20 Uhr am Angelweihergelände in Urfeld zum Ausbruch eines Flächenbrandes gekommen. Das Feuer breitete sich in der Folge schnell auf weitere Bäume und Sträucher aus.

Vier Löschzüge sind aktuell am Angelweihergelände in Urfeld im Einsatz, um den Brand in den Griff zu bekommen.

Weitere Berichterstattung folgt...