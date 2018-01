Ein Feuerwehrmann verletzt

Dellbrück. Am Freitagabend gegen 20.40 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr Köln Mülheim zu einem Dachstuhlbrand in einem Reihenhaus in Dellbrück gerufen. Ein Feuerwehrmann wurde dabei leicht verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.01.2018

Ein Dachstuhlbrand in Dellbrück musste am Freitagabend mit massivem Feuerwehraufgebot bekämpft werden. Laut Angabe der Feuerwehr ging gegen 20.40 Uhr der Notruf in der Leitstelle ein, woraufhin Einsatzkräfte der Feuerwehr Mülheim und der Freiwilligen Feuerwehr Strunden und Dellbrück ausrückten. Als diese am brennenden Reihenhaus ankamen, war der Brand bereits so weit ausgedehnt, sodass Verstärkung angefordert wurde.

Es befanden sich keine Personen im Haus. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Nach rund 90 Minuten war das Feuer gelöscht, die Kontrolle der Glutnester bis in die Nacht. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Von Feuerwehr und Rettungsdienst waren 50 Einsatzkräfte mit 18 Fahrzeugen von den Feuerwachen Mülheim, Ostheim, Deutz, Lindenthal, Weidenpesch, Innenstadt und von den Löschgruppen Strunden und Dellbrück der Freiwilligen Feuerwehr sowie vom Führungsdienst der Branddirektion im Einsatz.