Zusammenprall mit Baum

Köln. Am Samstagmittag ist eine 49-jährige Brühlerin bei dem Zusammenstoß mit einem Baum in Köln-Rondorf tödlich verletzt worden. Die Unfallursache ist noch unklar, die Polizei sucht Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.04.2018

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die 49-Jährige gegen 11.40 Uhr mit ihrem Citroen auf der Brühler Landstraße in Richtung

Innenstadt unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache nach der Einmündung Am Konraderhof nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit ihrem Auto gegen einen Baum prallte.

Die Polizei Köln hat die Unfallstelle für Untersuchungen kurzfristig gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Ermittler bitten Zeugen die das Unfallgeschehen beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.