Polizei ermittelt wegen Mordversuchs

Kerpen. Mit einem Beil sind am Freitagnachmittag zwei Menschen in Kerpen angegriffen und schwer verletzt worden. Ein 43-jähriger Tatverdächtiger wurde in der Nähe des Tatorts festgenommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.08.2018

Zwei Menschen sind bei einem Angriff mit einem Beil vor einem Kaufhaus in Kerpen schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 15.20 Uhr. Eine 47-jährige Frau und ein 44-jähriger Mann wurden Opfer des Angriffs. Ein Rettungshubschrauber brachte den 44-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll die Frau zum genannten Tatzeitpunkt gerade das Kaufhaus auf der Sindorfer Straße verlassen haben, als der 43-jährige Tatverdächtige zunächst sie und dann den 44-Jährigen angegriffen haben soll.

Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen den Verdächtigen in der Nähe des Tatortes fest. Die Polizei Köln hat umgehend eine Mordkommission eingesetzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Köln dauern an.