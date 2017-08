Klingelpützpark in Köln

Köln. Bei einer Schlägerei in der Kölner City ist ein 41-Jähriger am Mittwochnachmittag schwer verletzt worden. Er schwebte zunächst in Lebensgefahr. Alle anderen Beteiligten sind flüchtig.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.08.2017

Wie die Polizei auf Anfrage bestätigte, waren etwa zehn Personen an der schweren Schlägerei im Klingelpützpark in der Kölner Altstadt beteiligt. Ein 41-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Inzwischen sei er aber außer Lebensgefahr, so die Polizei.

Offenbar seien bei der Schlägerei auch Schlag- oder Stichwerkzeuge im Spiel gewesen. Nähere Angaben konnte die Polizei dazu nicht machen. Als die Beamten eintraffen, waren die etwa neun weiteren Beteiligten alle geflüchtet. Der Klingelpützpark war am Mittwoch eine Zeit lang teilweise gesperrt, ist aber mittlerweile wieder begehbar. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.