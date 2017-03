Tötungsdelikt in Köln-Weidenpesch

Köln. Am Montagmorgen ist ein Kölner im Stadtteil Weidenpesch getötet worden. Eine Tatverdächtige wurde festgenommen, der Mittäter ist auf der Flucht. Die Polizei Köln bittet Zeugen um Hinweise zur gesuchten Person.

Von Hannah Pfundt, 27.03.2017

Ein 37-jähriger Mann ist am Montagmorgen gegen 6.20 Uhr in Weidenpesch tödlich verletzt worden. Laut Angaben der Polizei brach ein heftiger Streit in der Wohnung des Opfers in der Friedrich-Karl-Straße aus. Kurze Zeit später wurde der Wohnungsinhaber dann mit sehr schweren Verletzungen aufgefunden. Obwohl die Einsatzkräfte versuchten den Mann zu reanimieren, verstarb er noch am Einsatzort.

Kurze Zeit später wurde eine 32-jährige Verdächtige in der Nähe der Wohnung festgenommen. Die gebildete Mordkommission fahndet außerdem nach einem flüchtigen Mittäter und bittet Zeugen um Hinweise.

Der Gesuchte ist 35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke mit der Aufschrift "Pferdewetten.de", eine schwarze Hose und ein schwarzes Cappy.

Hinweise zur flüchtigen Person nimmt das Kriminalkommissariat 11 der Polizei Köln (Telefon 0221/229-0 oder E-Mail poststelle.koeln@polizei.nrw.de) entgegen.