Messerstecherei in Köln

Köln. Bei einer Messerstecherei im Kölner Stadtteil Zollstock wurde ein 36-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Er wurde in einem Krankenhaus notoperiert und schwebt weiter in Lebensgefahr. Die Mordkommission ermittelt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.10.2017

Ein 36-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag im Stadtteil Zollstock in Köln niedergestochen worden. Er wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Laut Polizeiangaben wurde der Tatverdächtige, ein 26-Jähriger festgenommen und eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Offenbar waren beide Männer gegen 16.40 Uhr in einem Hinterzimmer des Kiosks am Gottesweg. Plötzlich habe der 26-Jährige ein Messer gezückt und auf seinen Gegenüber eingestochen. Dabei habe er mehrmals den Oberkörper seines Opfers verletzt.

Dem Opfer gelang es jedoch den Angreifer zu überwältigen und ihm das Messer zu entwenden. Bei dem Kampf um das Messer verletzte der Täter sich ebenfalls leicht an der Hand. Er flüchtete aus dem Kiosk und konnte jedoch in Tatortnähe festgenommen werden. Auch das Messer wurde von der Kölner Polizei sicher gestellt. Der verletzte Täter wird stationär behandelt. Das Opfer wurde in einem nahen Krankenhaus notoperiert und schwebt weiter in Lebensgefahr.