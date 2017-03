Streik an Berliner Flughäfen

Köln/Bonn. Aufgrund eines Streiks an den Flughäfen in Berlin werden am Freitag 36 Flüge am Köln/Bonn Airport gestrichen. Neben den gestrichenen Flügen kann es zudem zu Unregelmäßigkeiten kommen.

09.03.2017

Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter im Bodenverkehrsdienst an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld aufgerufen, am Freitag ab 4 Uhr früh bis Samstag um 5 Uhr früh die Arbeit niederzulegen. Dieser Streik hat auch Folgen für den Flughafen in Köln/Bonn. Infolge des Streikaufrufs wurden hier 36 Flüge gestrichen.

Es wird geraten, sich auf den Internetseiten der Airlines sowie des Flughafens zu informieren. Neben den ausfallenden Flügen kann es auch zu weiteren Unregelmäßigkeiten kommen.

Insgesamt sind am Freitag 48 Flüge von Köln/Bonn nach Berlin geplant. Übrig bleiben noch zwölf übrig.