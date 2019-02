Köln. Seit Donnerstag wird die 33-jährige Silke M. aus Köln vermisst. Ihre Spur verliert sich in der Dellbrücker Heide, die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.02.2019

Die Polizei sucht nach der 33-jährigen Silke M. aus Köln, die seit Donnerstag vermisst wird. Silke M. hatte laut Polizeiangaben an dem Tag ihre Wohnung im Kölner Stadtteil Dellbrück in unbekannte Richtung verlassen. Der Einsatz eines Hubschraubers und eines Fährtenhundes am selben Tag wurde erfolglos abgebrochen, teilt die Polizei am Freitag mit. Die Spur der 33-Jährigen verliert sich demnach in der Dellbrücker Heide.

Der Grund für die Fahndung nach der Vermissten sei ihr geschwächter körperlicher Zustand. Laut Polizeiangaben besteht die Gefahr, dass die 33-Jährige wahrscheinlich nicht in der Lage ist, sich selbst zu helfen.

Die vermisste Frau ist rund 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat braune lange Haare und braune Augen. Zuletzt war sie mit einer schwarzen Steppjacke und schwarzen Stiefel bekleidet.

Wer die 33-Jährige sieht oder gesehen hat, wird gebeten, direkt den Notruf der Polizei 110 zu wählen. Sonstige Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Frau bitte umgehend der Polizei weitergeben.

Hinweise nehmen die Ermittler unter derTelefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.