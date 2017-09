Prozess in Bonn

Bonn/Euskirchen. Nach dem Tod einer 33-Jährigen in Euskirchen klagt die Staatsanwaltschaft Bonn nun den 32-jährigen, ehemaligen Lebensgefährten und Vater des gemeinsamen Sohnes wegen Totschlags an. Auch der neue Freund wurde schwer verletzt

Von Ulrike Schödel, 01.09.2017

Es war an einem Samstagabend im Februar, gegen 23 Uhr: Nachbarn in dem 40-Parteien-Haus wurden aus dem Schlaf gerissen oder aus den Fernsehsesseln geholt. Eine Frau in der 5. Etage schrie um ihr Leben. Aber jede Hilfe kam für sie zu spät. Die 33-Jährige hatte sich sogar noch in die Wohnung einer Nachbarin ein Stockwerk tiefer gerettet, aber als der Notarzt eintraf, war sie bereits verblutet. Mit 35 Messerstichen war die Mutter eines achtjährigen Sohnes getötet worden. Der mutmaßliche Täter: ihr ehemaliger Lebensgefährte und Vater des gemeinsamen Kindes. Die Bonner Staatsanwaltschaft hat den 32-Jährigen am Freitag wegen Totschlags, versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Denn Opfer der blutigen Messerattacke wurde an dem Abend auch der neue Freund der 33-Jährigen: Er wurde mit 13 Messerstichen schwer verletzt, überlebte aber den Angriff.

Wie es an dem Abend des 25. Februar 2017 zu der Tat gekommen ist, liegt auch für den Ankläger im Dunkeln: Der Angeklagte, der damals bereits wieder bei seiner Mutter in Aachen lebte, war an dem Nachmittag zu Besuch nach Euskirchen gekommen, um seinen Sohn zu sehen. Dann aber verließ er die Wohnung noch einmal, um sich im Krankenhaus wegen seines alten Armbruchs behandeln zu lassen.

In der Klinik wurde er ausfällig, klagte über seinen schlechten Zustand, weil er zu viel Drogen und Alkohol genommen habe. Weil er randalierte, wurde die Polizei gerufen, die ihn vor die Tür setzte. Anschließend soll er - laut Anklage - wieder zu der Wohnung der Ex-Freundin gefahren sein und geklingelt haben. Er soll den Plan gehabt haben, dort zu übernachten.

Die Tür der Wohnung öffnete ihm jedoch nicht nur die 33-Jährige, hinter ihr stand auch der neue Freund. Was dann genau passiert ist, ist nicht geklärt; auch nicht, wen der Angeklagte zuerst attackiert haben soll. Denn nicht nur der 32-Jährige stand an dem Abend unter Drogen, auch der später verletzte Freund der Frau. Eine Mutmaßung gibt es, laut Anklage, dennoch: Ein gerahmtes Foto, das im Flur der Wohnung hing, könnte den Angeklagten in Rage gebracht haben. Darauf war sein Sohn mit dem neuen Partner zu sehen.

Der Angeklagte selbst, der in der Nacht noch in der Nähe vom Tatort im Euskirchener Norden festgenommen wurde, war sofort geständig. Er behauptete, dass der neue Freund aggressiv auf ihn reagiert und ihm den verletzten Arm umgedreht habe. Auch habe der Mann seinen Sohn misshandelt. Da habe er sein Messer gezogen. Auf seine Lebensgefährtin habe er eingestochen, weil sie ihn überall schlecht gemacht habe, auch bei Drogenverkäufern. Während des blutigen Angriffs war auch der achtjährige Sohn in der Wohnung: Er war in seinem Kinderzimmer und wurde durch die furchtbaren Schreie seiner Mutter geweckt.

Der Prozess findet demnächst vor dem Bonner Schwurgericht statt.