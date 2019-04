Köln-Mülheim. Offensichtlich alkoholisiert fiel ein 32-Jähriger am Bahnhof in Köln-Mülheim der Polizei in die Hände. Er hatte ein knappes Kilogramm Amphetamine bei sich.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.04.2019

Die Polizei hat am Mittwochvormittag am Bahnhof Köln-Mülheim einen Mann festgenommen, der eine große Menge Amphetamine mit sich führte. Er sei torkelnd und mit einer Bierflasche in der Hand einer Streife aufgefallen, die ihn am Bahnhof aufgriff.

Ein seifiger Geruch führte die Beamten zu seinem Jutebeutel. Darin befand sich wiederum die Verpackung einer Spielekonsole, in der eine weiße Substanz verstaut war. Wie sich später herausstellen sollte, handelte es sich dabei um rund ein Kilogramm Amphetamine.

Nach der ersten Befragung gab der Tatverdächtige an, die Tüte nur gefunden zu haben, verstrickte sich jedoch immer mehr in Widersprüche. Auf der Wache wurden bei dem 32-Jährigen schließlich ein Atemalkoholgehalt von 1,3 Promille festgestellt und eine Gliederkette in seiner Hosentasche beschlagnahmt.

Eine Wohnungsdurchsuchung brachte des Weiteren kleine Mengen an Betäubungsmitteln sowie psychoaktive Pilzen zu Tage. Die Polizei hat Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Mitführen eines gefährlichen Gegenstandes erstattet.