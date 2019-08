Köln. Am frühen Montagmorgen erlitt eine 32-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Sie war mit einem Auto im Gegenverkehr zusammen gestoßen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.08.2019

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 6 Uhr ist eine 32-jährige Frau in Köln-Poll schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 31-Jährige in ihrem Smart in einer Linkskurve auf der Rolshovener Straße in den Gegenverkehr. Im Bereich der Poll-Vingst-Straße stieß sie mit dem Auto einer 52-Jährigen zusammen. Die Smartfahrerin wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt.