Schlägerei mit Sicherheitsmitarbeitern

Köln. Ein 31-jähriger Mann ist am Sonntagmorgen bei einer Schlägerei vor einem Bordell in Köln-Neuehrenfeld schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.09.2019

Ein 31-jähriger Mann aus Bielefeld ist am Sonntagmorgen bei einer Schlägerei vor einem Bordell in Köln-Neuehrenfeld schwer verletzt worden. Ein Notarzt brachte ihn laut Polizei in ein Krankenhaus. Dort befindet er sich derzeit in stationärer Behandlung.

Nach ersten Ermittlungen geriet der 31-Jährige gegen 5 Uhr zusammen mit seinem 25-jährigen Begleiter in einen heftigen Streit mit zwei Sicherheitsmitarbeitern im Alter von 29 und 37 Jahren. Daraus entwickelte sich schließlich eine körperliche Auseinandersetzung. Der 31-Jährige zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Der 25-Jährige wurde lediglich leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei Köln hat die Ermittlungen zu dem Fall bereits aufgenommen und mit den Vernehmungen von Beteiligten und Zeugen begonnen. Die Hintergründe des Streits sind derzeit noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an.