Mordkommission ermittelt

Köln. Ein mutmaßlicher Täter wurde in Gummersbach von der Polizei festgenommen. Dem 34-Jährigen wird vorgeworfen, einen 31-jährigen Mann mit einem Messer lebensgefährlich in dessen Wohnung verletzt zu haben. Das Opfer erlag noch am Tag der Tat seinen Verletzungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.02.2018

Am Freitagmorgen ist im oberbergischen Bergneustadt ein 31-Jähriger in seiner Wohnung tödlich verletzt worden. Ein 34-jähriger Tatverdächtiger wurde mittlerweile festgenommen.

Gegen 9 Uhr fand ein Bekannter des Opfers diesen mit Stichverletzungen in dessen Wohnung im Ortsteil Leienbach und rief medizinische Hilfe herbei. Im Rettungswagen wurde der Mann dann in eine nahe gelegene Klinik gefahren, wo er wenig später verstarb. Aufgrund der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei Gummersbach kurz darauf den Tatverdächtigen in Bergneustadt festnehmen.

Die Polizei Köln hat nun eine Mordkommission eingerichtet. Die Hintergründe und der genaue Tatablauf des tödlich verlaufenen Geschehens sind nun Gegenstand der Ermittlungen.